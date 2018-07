Além disso, o valor dos lançamentos ainda é salgado, apesar do barateamento que o digital levou para a produção das obras. O catálogo hoje tem 300 mil títulos com preço médio de US$ 12, para obras recentes.

O mistério fica por conta da função Whispernet do aparelho, que permite que o usuário baixe qualquer livro em apenas um minuto, através da conexão wireless embutida. Ainda não há informação sobre qual empresa brasileira irá fornecer a conectividade 3G grátis.

A loja só venderá o produto a partir de 19 de outubro, mas ele já está disponível para reservas.