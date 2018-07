Um anúncio da Amazon para o Kindle esta semana parece aproximar os livros digitais a uma das características mais vantajosas de um livro de papel: ele pode ser emprestado. A empresa disse em comunicado que está desenvolvendo um recurso do Kindle em que os usuários poderão “emprestar” seus livros digitais entre si. A ferramenta será lançada “no fim do ano”, segundo a loja online norte-americana.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Porém, quem define o empréstimo não é o “dono” do livro. A Amazon criou regras bem restritas. Funcionará assim: o usuário empresta um livro comprado para outra pessoa que também tenha um Kindle ou o aplicativo do Kindle em um smartphone ou iPad. Ela tem duas semanas — exatos 14 dias — para lê-lo. Durante o período de empréstimo, o dono do livro digital não poderá acessá-lo no seu Kindle. Se não der tempo de terminar, azar do amigo, parente ou colega de trabalho que estava tão empolgado para saber como história termina. Cada livro só pode ser emprestado uma vez. Para completar, a Amazon já avisa que nem todos os livros digitais poderão ser emprestados. As editoras são quem decidem se você pode emprestar seu livro digital ou não.

É tanta regra que dá vontade mesmo de continuar fuçando as prateleiras alheias por livros de papel.