Sensor de movimentos da Microsoft terá redução de preço de quase 27%; Brasil não terá desconto

SÃO PAULO – A Microsoft americana anunciou uma bela redução no preço do sensor de movimentos Kinect. De US$ 149, o preço sugerido do aparelho caiu para US$ 109,90 (quase 27% de desconto).

—-

A fabricante disse que os preços devem cair também em outras regiões, como o restante da América do Norte, América Latina e Ásia-Pacífico. A Microsoft alertou que as reduções podem variar de acordo com o território.

Procurada pelo Link, a assessoria da Microsoft no Brasil disse que a diminuição de preço não acontecerá no Brasil. O acessório sai por cerca de R$ 499 no País.

Outras regiões e países que não estão contempladas incluem Europa, Japão, Oriente Médio e África.