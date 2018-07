“O controle de movimento Kinect, para Xbox 360, redefiniu para sempre nosso conceito de diversão em casa”, afirmou nesta terça-feira, 17, o vice-presidente de entretenimento interativo da Microsoft Europa, Chris Lewis, em uma entrevista a agência Efe.

“Nunca mais será preciso aprender a manejar um controle ou ter alguém ao seu lado para que te fale o que deve fazer com cada botão. Agora é possível usar seu corpo de uma forma natural para conseguir toda a diversão sem a necessidade de controle algum”, acrescentou.

Lewis participa de uma feira internacional de videogames, a Gamescom, que hoje abriu suas portas aos profissionais do setor e aos meios de comunicação na cidade alemã de Colonia.

O Kinect, que funciona com reconhecimento de voz e gestos corporais, na opinião do executivo “é a melhor maneira de chegar a públicos que geralmente não se aproximavam de videogames”.

“Fizemos um grande trabalho nos relacionando com gêneros distintos de games de aventura ou de tiro. Seguimos muito comprometidos com essas audiências, mas os títulos da Kinect vão nos permitir atrair famílias, mulheres ou inclusive pessoas mais velhas”, explicou.

Os planos imediatos para a Kinect, que será lançado no próximo 10 de novembro junto com quinze videogames, passam pelo desenvolvimento contínuo de novos títulos: ‘Estamos trabalhando com nossas próprias pesquisas e parceiros para continuar lançando material novo em um curto período de tempo”, afirmou Lewis.

O nascimento da Kinect, diz Lewis, “fortalecerá a posição da Microsoft no mercado”. “É fato que passamos por momentos de crise, mas estamos em uma posição muito boa para poder salvá-los sem sofrer muitos danos”, garantiu.

Por outro lado, o departamento de entretenimento eletrônico da Microsfot segue muito focado no Xbox 360, e por isso Lewis não perde a oportunidade de promover as últimas novidades do console, “Age of Empires” e “Flight Simulator”. A indústria segue desenvolvendo-se a passos de gigante, e Lewis considera que “ainda não se viu o melhor”. “Há cinco anos não podíamos imaginar que hoje falaríamos de algo como Kinect, mas os avanços da tecnologia digital vão nos dar grandes surpresas”, considera.

Sobre as mudanças nos suportes, Lewis arrisca um futuro próximo com “muito mais downloads e menos formatos físicos”, já que “as pessoas vão se acostumar a armazenar digitalmente todos os seus vídeos, fotos ou videogames”. De sua posição privilegiada, Lewis anunciou “importantes avanços das tecnologias de telas e baterias de celulares”. “Estamos apresentando uma combinação de celulares e consoles com Windows Phone 7, que também será uma revolução do entretenimento digital”.

