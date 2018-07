Kudo Tsunoda, da Microsoft, apresenta o Kinect Fun Labs. FOTO: Fred Prouser/Reuters

Microsoft retornou nesta segunda-feira, 6, à feira Electronic Entertainment Expo (E3), um ano após apresentar seu dispositivo Kinect carregado de novos títulos com os quais quer conquistar os jogadores com sistema de controle sem comandos e ultrapassar o Wii da Nintendo como o console líder do mercado.

A companhia americana dedicou quase totalmente os 90 minutos de sua apresentação anual na véspera do início da E3 em Los Angeles para revitalizar seus catálogos de videogames, muitos deles integrados já com Kinect.

Tal é o caso de franquias como Fifa, Fable, Mass Effect, Tom Clancy, Sims e novidades específicas para esse dispositivo como Kinect Star Wars que permite que o jogador use “a força” dos Jedi e eliminar seus inimigos com sua sabre de luz virtual.

A aguardada estreia dos guerreiros galáticos não ocorrerá até o último trimestre do ano, mas os presentes à feira E3 poderão conferir os primeiros detalhes da famosa saga de George Lucas para Kinect.

Kinect Star Wars, ainda em fase de produção, tomou elementos dos diferentes episódios dos seis capítulos cinematográficos para criar uma nova aventura.

Está previsto que o número de jogos para Xbox 360 compatíveis com Kinect se triplique nos próximos seis meses em uma tentativa da Microsoft por espremer o potencial de seu dispositivo sem comandos, um de seus grandes sucessos comerciais dos últimos anos.

Desde seu lançamento no mercado em novembro de 2010, foram vendidos 10 milhões de Kinect no mundo todo, na maioria dos casos consumidores que adquiriram ao mesmo tempo o console Xbox, o que representou um grande aumento da base de usuários da plataforma.

Em seu lançamento, Kinect foi direcionado aos consumidores esporádicos e disputou a concorrência direta com o sistema Wii da Nintendo, o mais popular do mercado, com jogos de esportes, dança e provas de habilidade.

Este ano, a Microsoft quer afiar o Kinect e integrá-lo em jogos de ação, militares, corrida e fantasia.

“Este ano, o Xbox se transformará no console número um em vendas do mercado”, previu Don Mattrick, presidente da Interactive Entertainment Business da Microsoft, o que, se for confirmado, representaria no fim da hegemonia do Wii da Nintendo.

Kinect será uma ferramenta a mais para os jogos esportivos da Electronic Arts (EA), como “Fifa”, “Tiger Woods”, “Madden”, servirá para dar ordens em “Mass Effect 3″ e o mesmo ocorrerá em “Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier”, onde também permitirá personalizar e provar diferentes armas.

Kinect TV. A Microsoft está buscando fazer do seu popular sensor de movimentos Kinect o centro do videogame Xbox, e revelou nesta segunda-feira planos de permitir que jogadores controlem a programação da televisão, busquem vídeos no YouTube e controlem jogos com comandos de voz.

A estratégia, anunciada na feira anual de videogames E3 em Los Angeles, deve ajudar a gigante dos softwares a levar adiante suas ambições de fazer de seu console o centro de mídia das salas de estar. A Microsoft afirmou que dará a usuários acesso à programação da televisão ao vivo por meio do Xbox nos Estados Unidos no ano que vem. O serviço já está disponível na Grã-Bretanha, França e Austrália.

Usuários do Xbox também poderão acessar o serviços Hulu Plus, Netflix e ver vídeos do YouTube usando os controles do Kinect, afirmou a Microsoft. Dez milhões de unidades do Kinect foram vendidas desde seu lançamento no ano passado. O aparelho foi um dos produtos da empresa a vender mais rápido na história.

Acoplado ao videogame Xbox, o Kinect permite a usuários controlar movimentos na tela com gestos e comandos de voz. Ele compete com a última versão do sistema Wii, da Nintendo, e o PlayStation Move, da Sony.

/ EFE e Reuters