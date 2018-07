Brasil, por enquanto, fica fora das vendas; sensor permite controlar computador com os movimentos do corpo

SÃO PAULO – A Microsoft começou a vender oficialmente o Kinect para Windows. Anunciado pelo CEO da empresa, Steve Ballmer, durante a Consumer Electronics Show (CES), o hardware chega nas lojas dos EUA e outros 11 países por US$ 249 a partir desta quarta-feira, 1º.

A empresa também disponibilizou para download o kit de desenvolvimento (SDK), que permite que se criem jogos e aplicativos para a plataforma já adaptada ao Windows.

O sensor já havia sido lançado em fase beta. Agora, a versão à venda terá suporte para até quatro sensores no mesmo computador, além de melhorias na identificação dos usuários e reconhecimento de voz.

Não há previsão para a chegada do Kinect para Windows no Brasil. O SDK está disponível para download no site.