SÃO PAULO – A versão do Kinect para Windows já está disponível para venda no Brasil. Ele pode ser comprado por R$ 999 no site da Brasoftware.

O pacote junta hardware, software e licença, permitindo que desenvolvedores criem aplicativos que usem gestos e voz.

O Kinect foi um dos grandes exemplos de reinvenção de produto dos últimos anos. Projetado para ser usado com o videogame XBox 360, o sensor de movimentos e voz da Microsoft ganhou centenas de novos usos não imaginados pela empresa. Foi parar em hospitais, centros de reabilitação, showrooms automobilísticos, supermercados e até mesmo em performances artísticas.

Graças a esse inúmeros novos usos, a Microsoft decidiu lançar o Kinect for Windows, que não é destinado para jogos, apenas para uso comercial e para desenvolvedores.