O Welcome Kit deveria ter sido entregue na segunda-feira; sete participantes atendidos no ambulatório tiveram virose

SÃO PAULO – A organização da Campus Party atrasou e os kits de boas-vindas (chamados Welcome Packs) chegaram só nesta quarta-feira, 8, gerando uma enorme fila de campuseiros interessados. O evento começou há dois dias. O kit é uma mochila com pijama, toalha e brindes como mousepads e revistas.

FOTO: Fernando Donasci/REUTERS

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Na segunda-feira, um grupo de estudantes de Ciências da Computação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que estão pela primeira vez em uma Campus Party, disse estar um tanto decepcionado por não terem recebido o kit logo na chegada. “Ano passado tinha escova, roupão de brinde, tinha box para tomar banho; agora só colocaram uma folha de plástico como divisória no banheiro. Não tem privacidade”, contou o estudante Marcelo Novaes.

Até a publicação deste texto, a organização não havia dito qual foi o motivo do atraso na entrega dos kits.

Na edição de 2011, os kits forem entregues imediatamente na entrada junto com o crachá. Além do atraso, muitos campuseiros ficaram sem a mochila e não há informações sobre novos horários para a entrega do kit.

Virose nerd. Segundo informações do ambulatório da Campus Party, localizado no interior da Arena, no Anhembi, até às 15h já haviam sido atendidas cerca de 35 pessoas e sete delas foram diagnosticadas com diarreia. “É uma virose. É normal. Está calor, a imunidade do pessoal abaixa e coisas assim acontecem”, disse uma das assistentes.

O evento reúne 7 mil campuseiros, e 5.550 estão dormindo em barracas, lado a lado, na área de camping. O banheiro também é coletivo.

—-

Leia mais:

• Resumo da terça na Campus Party

• Veja os destaque para esta quarta na Campus Party

• Internet permite a cidadão compartilhar poder com governantes