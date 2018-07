Depois de interromper produção de câmeras digitais, empresa não irá mais fabricar filme nem papel fotográfico

SÃO PAULO – A Kodak vai sair do ramo da fotografia. Em comunicado oficial, a empresa anunciou que não vai mais fabricar papel fotográfico nem filme para câmera.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Em fevereiro, a Kodak descontinuou a produção de câmeras digitais, na tentativa de reduzir perdas depois da falência decretada em janeiro. A fabricação de porta-retratos digitais também foi interrompida.

O prejuízo da empresa totalizou US$ 665 milhões no primeiro semestre do ano.

Para estancar a sangria financeira, a empresa colocou à venda mais de 1.100 patentes relacionadas à imagem digital. Empresas como Google e Apple estariam entre os possíveis compradores.

Mas o valor que o mercado estaria disposto a pagar pelas patentes não passa de US$ 500 milhões. A Kodak esperava levantar US$ 2,6 bilhões com a venda.

—-

Leia mais:

• Kodak pede concordata nos EUA

• Kodak vende negócio de fotografia online

• Kodak abrigou reator nuclear durante 30 anos