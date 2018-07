Empresa, que pediu concordata em janeiro, quer cortar custos com medida

ROCHESTER, NY – A Eastman Kodak planeja parar de fabricar câmeras digitais, filmadoras de bolso e porta-retratos digitais no primeiro semestre de 2012 para cortar custos.

—-

A inventora das máquinas de mão, que pediu proteção contra falência em janeiro , disse nesta quinta-feira que, em vez de fabricar tais equipamentos, tentará expandir o programa de licenciamento de marcas. A fabricante planeja também oferecer o serviço online de encomenda de revelação.

A Kodak terá um encargo de aproximadamente US$ 30 milhões como resultado dessa decisão, que espera gerar uma economia operacional superior a US$ 100 milhões por ano.

A empresa disse que a decisão foi uma “consequência lógica” da estratégia recente de tentar melhorar as margens no negócio de câmera por meio da redução do portfólio de produtos, presença geográfica e lojas de varejo.

/ Reuters