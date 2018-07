Empresa substituiu vice-presidente de reestruturação dias depois de ter pedido concordata

“Medida incomum”

ROCHESTER, NY – A Eastman Kodak substituiu o vice-presidente de reestruturação na segunda, 23, em uma decisão surpreendente dias depois de ter pedido proteção contra falência.

James Mesterharm, que trabalha para a consultoria AlixPartners e foi vice-presidente de reestruturação para a Parmalat nos Estados Unidos, substituirá Dominic DiNapoli, que é da FTI Consulting e tinha sido escolhido na semana passada.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e noGoogle+

A Kodak afirmou que não houve “desacordo ou diferença de opinião” com DiNapoli, mas não deu mais informações sobre a substituição.

A FTI trabalhará com a AlixPartners em alguns assuntos durante a concordata, disse a Kodak.

“Essa é uma medida muito incomum”, declarou Ted Gavin, da NHB Advisors, que presta consultoria em reestruturação.

Um porta-voz da Kodak afirmou que a companhia não tinha conhecimento de nenhum conflito de interesse envolvendo DiNapoli.

A Kodak, ícone da fotografia que inventou a câmera de mão, pediu proteção contra falência na quinta-feira, culminando um longo processo de crise vivido por uma das companhias norte-americanas mais bem conhecidas.

O pedido de concordata tornou a Kodak uma das maiores vítimas corporativas da era digital, depois que a empresa não acompanhou tecnologias modernas como a câmera digital, um produto que ela mesma inventou.

/ Reuters