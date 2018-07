Em processo de moratória, empresa vende Kodak Galerry por quease US$ 24 milhões

NOVA YORK – A Kodak, em moratória desde janeiro, anunciou nesta quinta-feira, 1º, um acordo com a Shutterfly para a venda de quase US$ 24 milhões do serviço de fotografia online Kodak Gallery.

—-

“Esta venda é consistente com nosso objetivo de centrar a Kodak em um modelo de negócio no qual possamos tirar mais partido de nossas forças tecnológicas e como marca”, destacou a companhia em comunicado de imprensa.

O diretor de marketing da Kodak, Praddep Jotwani, ressaltou que a Gallery é um ativo “único” com mais de 75 milhões de usuários e capacidade de atrair mais membros através de ofertas inovadoras como aplicativos para aparelhos móveis.

A centenária empresa de Rochester (Nova York) esclareceu que dará oportunidade aos atuais usuários da Kodak Gallery de se retirarem do serviço e não terem suas imagens e fotografias transferidas à companhia californiana.

A Shutterfly, sediada em Redwood City (Califórnia), é um serviço de troca de imagens online fundado em 1999. Desde então, tornou-se um dos sites mais populares dos amantes da fotografia.

A Kodak já anunciou em 9 de fevereiro que deixaria de fabricar câmeras digitais em meados do ano para se concentrar no negócio de impressão fotográfica, como parte de seu processo de reestruturação desde que declarou moratória.

Quando a empresa se desfizer completamente do negócio de câmeras digitais, a estimativa é uma economia anual de US$ 100 milhões.

/ EFE