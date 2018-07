Ataque causou interrupção no serviço de internet nas dependências do laboratório que faz pesquisas para o Departamento de Energia norte-americano

BOSTON – O laboratório do governo norte-americano Pacific Northwest National Laboratory (PNLL) encerrou seu acesso da internet às suas instalações após sofrer um ataque virtual.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“O PNNL está enfrentando uma interrupção no serviço de internet devido a um ciberataque”, afirmou o laboratório em uma mensagem de correio de voz no escritório de assuntos públicos do laboratório.

A mensagem de áudio do porta-voz Greg Koller o descreveu como um ataque “sofisticado”.

Funcionários do laboratório, que realiza pesquisas para o Departamento de Energia dos EUA, não puderam ser contatados imediatamente para dar mais detalhes sobre a mensagem.

O ataque ocorre após uma ocorrência semelhante que derrubou o acesso à internet em outro laboratório do governo norte-americano, o Oak Ridge National Laboratory, em abril.

/ Jim Finkle (REUTERS)