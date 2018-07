O CEO da Nokia, Stephen Elop (à esq.) e o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, anunciaram parceria entre as empresas em fevereiro. FOTO: Daniel Deme/EFE

A fabricante finlandesa de celulares Nokia reduziu suas expectativas de vendas e lucro nesta terça-feira, 31, devido à queda nos preços e intensa competição, motivando queda de mais de 17% em suas ações.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Nokia, que já foi líder indiscutível no mercado de aparelhos móveis, tem visto sua posição ser desafiada nos últimos anos, particularmente na área de smartphones, com novos competidores como Apple e Google.

A companhia, que ainda é a maior do mundo em volume de vendas de celulares, reestruturou seus negócios de aparelhos móveis, adotando o software da Microsoft no lugar de sua plataforma própria Symbian.

Mas a empresa continua a sofrer com a crescente competição e disse em um alerta de lucro que espera que as vendas líquidas no segundo trimestre sejam “substancialmente abaixo” das previsões anteriores de entre 6,1 bilhões de euros (US$ 8,7 bilhões) e 6,6 bilhões de euros.

A margem operacional para os negócios de aparelhos e serviços deve ficar perto do zero no segundo trimestre, ante projeção anterior de 6% a 9%.

“A atualização (das estimativas) é basicamente devido à uma menor expectativa de preço de venda de aparelhos e menores volumes”, informou a Nokia.

“Devido à inesperada mudança em nossa previsão para o segundo trimestre, a Nokia acredita não ser mais adequado fornecer uma projeção de resultado para 2011″, acrescentou, informando que ainda fornecerá estimativas trimestrais.

O alerta sobre o resultado ocorreu depois que a Nokia disse que cortará 7 mil empregos.

As ações da empresa na Bolsa de Valores de Helsinque (Finlândia) fecharam com queda de 17,53%, valendo 4,75 euros.

/ REUTERS