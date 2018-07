Em paralelo ao evento oficial, ‘Campus Party B’ promoveu confraternização entre campuseiros

Durante todos dias de Campus Party Brasil, era inevitável: por volta das 20h, um grupo de motoqueiros encostava nas escadarias do Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo, com a mochila lotada de pizzas e refrigerantes. Atrás deles, carrinhos com bebidas alcoólicas – proibidas na Campus – ficavam estacionados no meio-fio. Os vendedores ambulantes faziam uma verdadeira sinfonia de anúncios. “Olha a pizza! É só R$ 10. É pizza de qualidade. Tem de muçarela e até de chocolate! Venha conferir e se deliciar.”

Em poucos instantes, os campuseiros, atraídos pelos chamados do motoqueiros, começavam a surgir de dentro do Pavilhão de Exposições do Anhembi, saindo em grupos e se preparando para esta reunião informal, regada a pizza, cerveja e outras bebidas. “A gente chama de Campus B”, conta o estudante de engenharia mecânica, Igor Matsura. Toda noite, o rapaz de 21 anos sai da Campus e vai direto para a frente do pavilhão, se divertir gastando pouco. “A pizza é ruim e a bebida é quente. Mas é o que a gente precisa pra se divertir e confraternizar. Espero esse momento mais do que algumas coisas lá dentro.”

A venda de comida e bebida barata na porta do Anhembi tem apelo para os campuseiros, que costumam reclamar dos preços praticados pelos restaurantes e lanchonetes oficiais.

A reportagem do Estado observou os campuseiros que participaram da Campus B ao longo da semana. Havia um roteiro básico, seguido por todos. Depois de comprar pizzas inteiras com preço de apenas R$ 10, os campuseiros passavam a comprar bebidas: as opções incluíam cervejas e catuabas armazenadas em grandes caixas de isopor amareladas, que não conseguiam segurar o forte calor da noite paulista em janeiro.

Por último, eles se juntavam e usavam as escadarias do Anhembi para descansar antes de voltar para as bancadas repletas de computadores no interior da feira.

“Não pode entrar no Anhembi com bebida”, afirma Isabelly Souza, de 19 anos, que está indo diariamente na Campus Party para participar da programação gratuita da feira. “Não tinha dinheiro e vontade de acampar na Campus esse ano. Resolvi, então, ver como estavam as coisas aqui fora. Me diverti ontem e agora pretendo vir até acabar a Campus Party.”

Segundo participantes da “Campus B” ouvidos pela reportagem, a confraternização se estende madrugada adentro. Os campuseiros começam a retornar para suas barracas por volta das 5h da manhã.

A “Campus B” não faz parte da programação oficial da Campus Party. Procurada pelo Estado, a organização do evento disse não ter nada a declarar sobre o assunto, já que é responsável apenas pelo evento que é realizado dentro do Pavilhão de Exposições do Anhembi.