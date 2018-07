Norte-americano de 26 anos roubava senhas de e-mails usando informações que vítimas deixavam no Facebook

SACRAMENTO – Um homem que seguia mulheres pelo Facebook atrás de dicas que permitissem a ele roubar as suas contas de e-mail foi condenado nessa sexta-feira, 22, a mais de quatro anos de prisão depois que um juiz rejeitou pedido de suavizar a pena.

Depois que o “stalker” (nome dado ao sujeito que persegue secretamente outra pessoa, no caso, pela internet) roubava as contas de e-mail, ele procurava por fotos ou vídeos em que as mulheres estivessem nuas ou semi-nuas. Caso encontrasse, George Bronk distribuia o conteúdo para a sua lista de contatos, disse a promotoria.

Os e-mails eram enviados para familiares, amigos e colegas de trabalho. Mulheres de 17 estados, Washington D.C e da Inglaterra foram vítimas do criminoso.

Bronk vivia no subúrbio de Sacramento com os pais quando, em dezembro de 2009, ele começou a vasculhar o Facebook de mulheres para obter seus e-mails e senhas. A prática continuou até setembro de 2010.

Ele procurava nas páginas de Facebook qualquer evidência, como informações pessoais básicas, que o pudessem ajudar a responder a perguntas de segurança, como nome da escola ou cor favorita.

Bronk, então, mudava as senhas de e-mail e, em alguns casos, até insultou as mulheres pela internet e as coagiu ao menos uma a lhe enviar fotos mais explícitas, caso contrário o criminoso ameaçava distribuir as fotos que ele já havia roubado.

Bronk, de 24 anos, se declarou culpado em janeiro de acusações que incluem invasão de computadores e posse de pornografia infantil. O juiz Lawrence Brown o sentenciou a quatro anos de prisão sob acusações relacionados às ofensas via Facebook e e-mail, além de oito meses em função dos crimes por pornografia infantil.

“As vítimas nos falaram ‘Eu tinha senhas difíceis’. Mas não interessa o quão difícil é a senha se a pergunta de segurança para recuperá-la é fácil”, disse o promotor Robert Morgester à AP. “Perdeu sua senha? Qual sua cor favorita ou em que colégio estudou? Ou qual é o nome do seu cachorro? E ele era capaz de recolher essas informações das redes sociais”.

Investigadores usaram informações confiscadas do computador de Bronk para enviar mensagens-questionários às 3.200 pessoas da lista de contatos, perguntando-as se haviam sido vítimas do criminoso. Quarenta e seis mulheres confirmaram.

As autoridades também disseram ter encontrado 172 e-mails com fotografias explícitas no computador de Bronk. A advogada dele, Monica Lynch, disse que o cliente era imaturo, desempregado, e estava entediado, pois cuidava tinha que cuidar dos pais que passavam por dificuldades. Eles se negaram a comentar a sentença.

Bronk foi preso em outubro.

Ele esperava se tornar um paramédico, mas não vai poder porque carregará o título de criminoso sexual no seu registro como resultado dos seus crimes, disse a advogada.

/Associated Press