Depois de ser a primeira artista a atingir 1 bilhão de views no YouTube (somando todos os seus clipes), Lady Gaga bateu outro recorde no site de vídeos mais popular do mundo. “Bad Romance”, hospedado no VeVo – ala do YouTube onde as gravadoras postam os clipes e vídeos de seus artistas -, já foi visto quase 180 milhões de vezes.

Quem perdeu o posto de vídeo mais popular da web foi “Charlie bit my finger”, vídeo no qual uma criança enfia o dedo na boca de seu irmão – um bebê – , leva uma mordida e reclama. Vale demais conferir o vídeo (que está ai embaixo). Lady Gaga que me perdoe, mas Charlie e seu irmão mereciam coninuar no topo.