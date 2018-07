Em um movimento chamado pela revista Billboard de “troca simbólica de coroa do pop”, Lady Gaga pode logo assumir o posto de perfil mais seguido do Twitter, ultrapassando Britney Spears, a atual líder.

Nesta sexta-feira, 20, a cantora de Bad Romance possuía 5.665.095 de seguidores, contra os 5.670.778 de Britney. De acordo com o site Famecount, que mede a popularidade de pessoas e marcas nas principais redes sociais do mundo, Gaga poderia passar a companheira de profissão em quantidade de seguidores já na próxima semana.

18h30: ATUALIZAÇÃO Lady Gaga já ultrapassou Britney Spears em seguidores no Twitter e é, oficialmente, a celebridade mais popular da internet.

Mesmo sem a liderança no Twitter, segundo o Famecount, Gaga já é a entidade mais popular do mundo nas redes sociais graças a sua audiência no YouTube, seus seguidores e seus mais de 16 milhões de fãs no Facebook.

A rápida ascensão da loira de Baby one more time ao topo do Twitter começou menos de três meses atrás, quando ela ultrapassou o ator Ashton Kutcher em número de seguidores.

Se Gaga tomar a coroa de Britney, pode não ficar com ela muito tempo: Justin Bieber vêm ganhando 800 mil novos seguidores ao mês e pode ultrapassar a cantora em menos de seis meses.

Com informações da Reuters