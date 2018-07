A camaleônica artista pop Lady Gaga se converteu neste fim de semana em o usuário do Twitter com maior número de seguidores, após superar a cantora Britney Spears, informou hoje o The Hollywood Reporter.

Ambas intérpretes mantiveram uma corrida pela coroa do Twitter nos últimos dias, finalmente chegando ao fim com a vitória de Gaga, que já reúne cerca de 5.746 mil seguidores – 36 mil a mais que Britney.

Em um vídeo distribuído na rede, Lady Gaga se autoproclamou “rainha do Twitter” e agradeceu a seus seguidores pelo apoio recebido. Gaga e Spears relegaram ao terceiro lugar nesta conta de milhões de usuários o ator Ashton Kutcher, seguido por 5.580 mil pessoas.

Entre os nomes mais populares do Twitter estão as apresentadoras de TV americanas Ellen DeGeneres e Oprah Winfrey, assim como o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a sensação do pop adolescente Justin Bieber, segundo dados do Twitaholic.com.

/EFE