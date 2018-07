As contas de Twitter e Facebook foram usadas por hackers que espalharam links maliciosos. Pelas contas, 100 mil pessoas foram afetadas

SÃO PAULO – A cantora e fênomeno pop Lady Gaga é uma das celebridades mais assediadas nas redes sociais, com mais de 17 mil seguidores no Twitter e quase 46 milhões de usuários associados à sua página no Facebook. Hackers tiraram proveito da popularidade de Gaga, invadiram ambas contas e espalharam textos no qual supostamente ofereciam iPads 2, para isso era preciso se inscrever através de uma página. O link que direcionada o usuário para a tal página era malicioso e comprometeu cerca de 100 mil pessoas que clicaram no endereço.

“Nas próximas 72 horas nós vamos faremos um enorme sorteio para todos os fãs da Mãe Monstro. Inscreva-se e receba seu iPad especial da Lady Gaga até o Natal. Para ver as regras do sorteio e das inscrições visite a página abaixo”, dizia um post da cantora no Facebook. No Twitter a mensagem disseminada foi: “Monstros, eu estou dando o meu iPad 2 gratuitamente para cada um de vocês no espírito de Natal :)”

O link foi clicado por mais de 100 mil pessoas, que tiveram acesso a uma página que pedia dados pessoais. Na tarde desta segunda-feira, 19, a cantora twittou uma mensagem que indicava o fim do ataque e comemorava sua ida para o Japão em turnê.