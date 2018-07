Cantora é a primeira pessoa a ultrapassar a marca dos 20 milhões de seguidores na rede social

MADRI – Após se transformar em uma das artistas mais comentadas da atualidade, a cantora pop Lady Gaga se tornou a primeira pessoa a ultrapassar a marca de 20 milhões de seguidores em sua página no Twitter, segundo a página de estatísticas Twitter Counter.

Mais de 20,14 milhões de usuários seguem a controvertida cantora nessa rede social, que apresenta Justin Bieber (18,13 milhões) e Katy Perry (15,76 milhões) na segunda e terceira posição, respectivamente.

Lady Gaga assumiu o primeiro lugar desta lista ao desbancar a cantora Britney Spears, a então “rainha do Twitter”, em agosto de 2010, quando conseguiu reunir 5,74 milhões de seguidores, 36 mil a mais que Britney, que atualmente possui 13,50 milhões de admiradores nesta rede social.

Além de superar a marca dos 20 milhões de seguidores no Twitter, Lady Gaga se apresenta como uma das artistas mais presente nas redes sociais, já que é dona de uma versão do jogo “FarmVille” para Facebook, onde estreou canções de seu “Born This Way” e conta com quase 50 milhões de seguidores. Gaga também está presente em 800 mil círculos do Google +.

A “rainha do Twitter”, que trata seus seguidores como “monstros”, também deverá lançar em breve sua própria rede social: a “Little Monsters”. A ideia deste projeto prioriza o compartilhamento de imagens, seguindo um modelo parecido com o apresentado pela página Pinterest.

