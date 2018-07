O site Lala.com vem se tornando a mais nova promessa para reacender o consumo de música, ainda que seja via internet e em MP3. Ele é um dos parceiros na empreitada do Google para lançar um buscador de música, e também tem se expandido para redes sociais. É por meio do Lala que as pessoas vão poder ouvir de graça, na web, no Facebook ou em outros sites parceiros, qualquer uma das 8,5 milhões de faixas catalogadas.

Por equanto o Lala.com só está disponível para internautas dos EUA, mas deve chegar a outros países “em breve”, como diz o site. O modelo é diferente de outras lojas de músicas da web. O Lala permite ouvir qualquer uma das faixas uma vez. Se você quiser ouví-la de novo, paga US$ 0,10. Um preço que muita gente pode se sentir disposta a pagar. Para comprar a música em MP3 – e livre de proteção contra cópia (DRM) – custa US$ 0,79, também um valor menor do que o cobrado pela loja da Apple, iTunes.

O próximo passo, de acordo com uma reportagem da Wired, é lançar aplicativos para que as pessoas possam comprar música digital direto no telefone celular. A primeira versão será para os telefones da própria Apple, e, se aprovado pelo fabricante, poderá forçar a empresa a diminuir o preço das músicas vendidas no iTunes.