O que as lan houses podem oferecer para a comunidade? Muito. Celso Cerqueira Lima, de Ponta Grossa, no Paraná, fez da sua um centro de inclusão digital para defiicientes visuais. Luciene Fontes, de Hortolândia (SP), fez da sua pequena lan house com dez computadores um espaço de educação profissionalizante e serviços gerais – o Luciene Express. Carla Gomes do Nascimento, de São Vicente (SP), aproveitou suas idas frequentes à lan house do irmão para criar uma comunidade de artesãs.

Celso Lima

Todos eles foram indicados para ganhar o prêmio Conexão Cultura, iniciativa da Fundação Padre Anchieta para estimular boas práticas de donos de lan houses. “Hoje eu sou um pólo acadêmico, tenho convênios com universidades”, diz Celso Cerqueira Lima, que recebeu o prêmio de melhores práticas de gestão em centros privados. A cerimônia aconteceu na quarta-feira (31) em São Paulo.

Luciene Fontes

Luciene abriu a lan house porque comprou um computador para entrar na faculdade e precisava achar uma maneira para ajudá-la a pagar as 24 prestações. Começou prestando pequenos serviços de currículos, xerox, preenchimento de carnês do INSS. O negócio cresceu: primeiro quatro, depois dez computadores. Virou escola de informática. Fazia propaganda pelas ruas da cidade de carro. “Colocava aquela música do Gil de fundo, ‘criar meu web site…”, disse ela ao Link. Luciene ficou em segundo lugar no prêmio.

Os finalistas com o troféu

No total, foram mais de 700 inscritos para o prêmio. A cerimônia de entrega contou com a participação de parlamentares, ativistas e estudantes, além do presidente da Fundação, Paulo Markun. O evento foi transmitido ao vivo no programa Login, da TV Cultura.

Saiba mais: www.conexaocultura.org.br

(fotos: NILANI GOETTEMS/AE)