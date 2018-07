Data original, 22/2, caía bem na Quarta-Feira de Cinzas; nesta data ele sairá nos EUA, Europa e América Latina

SÃO PAULO – A Sony resolveu adiar em uma semana o lançamento no Brasil do PlayStation Vita Wi-Fi, seu novo console de games portátil. A informação é da assessoria de imprensa da empresa no Brasil.

A data original era dia 22 de fevereiro, a mesma em que o produto sai nos Europa, América do Norte e América Latina.

Mas dia 22/2 é Quarta-feira de Cinzas no Brasil. A empresa preferiu então jogar o evento para o dia 29 de fevereiro.

Nesta data chegará às lojas um bundle do PS Vita que inclui o jogo ModNation Racers: Road Trip, um cartão de memória de 4 GB e um estojo rígido para guardar o console.

No dia 1º de abril, o console passará a ser vendido também sozinho, sem os itens do bundle.

No fim do ano passado, o PS Vita chegou às lojas do Japão, mas as vendas têm sido decepcionantes.