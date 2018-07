Além de conferir as novidades do Windows 7, que roda muito mais suave que o antecessor Vista, os consumidores apressados também poderão levar para casa prêmios, que serão distribuídos aos primeiros que levarem para casa uma das 4 versões do sistema, que custam de R$ 329 a R$ 669. O lançamento do sistema operacional será simultâneo com os EUA.

O lançamento brasileiro acontecerá nos seguintes locais:

Extra Itaim (Rua Rua Joao Cachoeira, 899)- Os primeiros 300 compradores do Windows Vista ganharão brindes. O presidente da Microsoft Brasil, Michel Levy, estará presente.

Fast Shop Shopping Iguatemi (Av. Brig. Faria Lima, 2232)- Início da festa de lançamento: 22:30

Fnac Paulista (Av. Paulista, 900) – Início da festa de lançamento, apenas para convidados, 21:00, com show de Paula Lima. Os primeiros 100 compradores do Windows 7, que ainda está em pré venda, ganharão brindes.

A equipe do Link fará a cobertura do lançamento, em tempo real.