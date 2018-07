Na coluna que publiquei no New York Times de quinta feira, fiz a resenha de um equipamento chamado Vulkano, que almeja ser ao mesmo tempo um TiVo (grava programas de TV com facilidade) e um Slingbox (permite que os programas sejam transmitidos pela internet e assistidos num iPhone, iPad, iPod Touch, BlackBerry, celular Android, Mac ou PC).

Como a coluna deixa claro, há muito potencial neste equipamento — mas nem de longe ele está pronto para ser lançado no mercado.

Este tipo de coisa ocorre algumas vezes ao ano, e sempre fico perplexo diante de casos como este. Lembro-me especialmente do BlackBerry Storm, lançado às pressas para poder participar da temporada de compras do fim do ano.

A quantidade de defeitos apresentados pelo aparelho era impressionante. Me recordo de estar lendo um e-mail naquele BlackBerry quando subitamente a área do corpo da mensagem foi substituída por uma imagem do que a câmera do telefone estava registrando naquele determinado momento!

A fabricante do BlackBerry, Research in Motion, jurou de pés juntos que não havia nada de errado com o Storm — mesmo depois de eu registrar os defeitos em pequenos vídeos que enviei aos gerentes de produto da empresa.

A empresa não ignorava a existência dos defeitos. Todos aqueles que me ajudaram com a resenha do Vulkano, entre eles o gerente do produto e o gerente técnico, admitiram abertamente que o equipamento está cheio de problemas.

Mas, durante nossas conversas, ninguém pareceu estranhar o fato de um produto ser entregue aos analistas da imprensa — ou às lojas, o que é ainda pior — nesta condição inacabada.

Como é possível que estas pessoas coloquem produtos no mercado sabendo perfeitamente que não estão prontos para a comercialização?

Tenho algumas teorias a este respeito.

1. A teoria do seja-como-a-Apple. A Apple costuma trazer ao mercado produtos que apresentam problemas e defeitos — e então, com relativa rapidez, lança atualizações de software que os corrigem. O MobileMe era um desastre quando foi lançado. O mesmo pode ser dito do iMovie ‘08. O sensor de proximidade do iPhone 4 não funcionava até o lançamento da correção de software da semana passada, o que significava que enquanto a pessoa falava ao telefone, sua bochecha apertava botões aleatórios na tela.

Mas, por algum motivo, a maioria das pessoas parece disposta a perdoar a Apple. “Bem, eles resolveram o problema — não é isto o que importa?”, dizem.

Talvez as outras empresas pensem que podem se valer da mesma impunidade. Pegue o dinheiro dos consumidores imediatamente, entregue qualquer coisa a eles, e conserte depois.

2. A teoria da mão esquerda/mão direita. Talvez os responsáveis pelo Vulkano tenham subitamente percebido que não seriam capazes de cumprir o prazo de entrega do produto — mas, quando se deram conta disto, os

departamentos de marketing e relações públicas já tinham dado início à sua operação. Talvez algum executivo tenha concluído que seria constrangedor demais procurar críticos e consumidores para anunciar, “Sabemos que se trata de mais um atraso, mas ainda não estamos totalmente prontos”.

3. A teoria do fracasso na Broadway. No início de minha carreira, passei 10 anos trabalhando como diretor de musicais da Broadway. A maioria deles foi um fracasso. (Prefiro pensar que não fracassaram por causa da minha direção.)

Mas o fato é que todos os envolvidos sabiam que tínhamos um desastre nas mãos. Atores, músicos, equipe — todos sabíamos que teríamos de procurar outro trabalho alguns dias depois da noite de estreia.

E ainda assim os ensaios e pré-estreias continuavam, nossos ombros suportando o peso do destino inevitável enquanto todos fingiam que estava tudo bem. Então chegava a noite de abertura, as críticas terríveis, e o já esperado cancelamento do restante da temporada.

A situação se transforma numa espécie de apreensão grupal. Ninguém quer apertar o gatilho. Ninguém quer transmitir a mensagem — especialmente quando são todos pagos.

Talvez seja isto o que ocorre no mundo do mercado de eletrônicos.

Todos têm consciência que o produto será um fracasso, mas a equipe sabe que o melhor é fingir que tudo está bem.

Seja como for, sinto-me mal ao apontar todos os defeitos de um produto ambicioso lançado por uma empresa pequena.

Mas convenhamos — eles me convenceram a receber o produto. Pediram que eu escrevesse uma resenha sobre ele. Na minha opinião, isto faz deles um alvo legítimo de críticas duras.

Por que as empresas lançam no mercado produtos inacabados, sabendo disto e até reconhecendo a prática?

O mistério continua.