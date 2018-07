Neste Natal os smartphones, de celulares voltados para a internet, vão chamar a atenção dos consumidores. Os aparelhos, normalmente os mais caros do mercado, já têm ganhado subsídios maiores das operadoras e têm conquistado o público que deseja ter um aparelho mais que completo.

Na Futurecom, os destaques foram os smartphones com Android, o sistema desenvolvido pelo Google. Além dos modelos Galaxy, da Samsung, e Magic, da HTC, que já estão à venda, a Motorola trará o MotoDext pela Claro em novembro. A LG também deve começar a vender o modelo GW620.

A fabricante coreana é a que demonstrou mais celulares na Futurecom, incluindo um modelo em formato de relógio, já lançado no exterior. Outros destaques são o LG Crystal, que tem um teclado transparente que também serve como um tipo de mouse pad, o aparelho New Chocolate, com tela de 4 polegadas widescreen, e o smartphone LG Smart, que vem com a nova versão do Windows Mobile 6.5, também chamada de Windows Phone.

O Windows Phone também estava em outros dois modelos, o HTC Touch 2 e o Samsung Omnia II, exibidos no estande da Tim. Os dois celulares com a versão Professional do Windows Mobile, porém, não trazem grandes novidades além de um menu diferente e com ícones maiores. No caso do LG Smart, que usa a versão Standard, a mudança em relação às versões anteriores do Windows Mobile, é ainda mais imperceptível.

Confira os vídeos dos aparelhos:

MotoDext com Motoblur (Android)

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/oKR01-55m6g" width="425" height="344" wmode="transparent" /]