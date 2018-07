Feira que começa hoje apresenta das TVs de ultradefinição aos ‘phablets’

Nayara Fraga, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – As tendências de tecnologia serão apresentadas nesta semana em Las Vegas, na feira Consumer Electronics Show (CES). Diferentemente das edições das décadas passadas (a feira existe desde 1967), a CES 2013 não deverá apresentar um grande produto inovador. A atenção dos visitantes estará dispersa entre TVs inteligentes de altíssima definição, automóveis que conversam com o usuário, o novo “phablet” (aparelho que é misto de smartphone com tablet) e diversos produtos conectados a dispositivos móveis.

Ontem, 7, em encontro que adianta as principais novidades da feira à imprensa, grandes fabricantes de televisores mostraram que a geração de aparelhos que está por vir reforça, e muito, a noção de “segunda tela”, conceito que trata da interação das TVs com o celular. A próxima TV Panasonic, por exemplo, permite que o usuário edite fotos na TV com uma caneta especial e em seguida envie a imagem para seu smartphone. Qualquer coisa escrita na tela com a caneta, um texto ou um desenho, pode ser imediatamente transmitida ao celular. O aparelho está integrado a serviços geralmente usados em computadores, como o YouTube. É possível criar uma sequência de filmes para ver pela TV e ainda controlá-la pelo smartphone, que faz a função do controle remoto.

A ideia de levar a tela da TV ou do smartphone para outros lugares será outra tendência na feira. A próxima geração das telas LED da Sharp – que suportam resoluções altíssimas, mesmo sendo bastante finas e com baixo consumo de energia – não foi pensada apenas para smartphones e monitores de televisão. Em um vídeo demonstrativo, a Sharp explica que a tela é feita de um novo semicondutor que permite sua aplicação em outros objetos da casa. Com isso, é possível, por exemplo, criar um prato que informa quantas calorias tem a comida ou um espelho que, pelo toque da mão, diz a temperatura do corpo do usuário.

Além de TVs inteligentes, entre as quais está uma LG de tela superpotente com o preço de US$ 12 mil, produtos inusitados aparecerão na feira, como é de costume.

Devem chamar a atenção os aparelhos de telas flexíveis. Um deles é o PaperTab, uma espécie de tablet desenvolvido pela empresa Plastic Logic que é tão fino quanto uma folha de papel. O aparelho é feito de plástico e completamente maleável. Envia arquivos e e-mails e permite que o usuário passe uma página de um documento, por exemplo, apenas entortando um pouco a tela para baixo, como se fosse passar uma página.

Dispositivos móveis para serem usados no jardim ou na cozinha também estão presentes na CES 2013. Colocado num vaso de planta, o Parrot Flower Power monitora as condições do ambiente e envia informações a um smartphone. O garfo Hapifork mede a velocidade com que a pessoa come e vibra quando as garfadas excedem o limite.

Assim como acontece nos desfiles de moda, não dá para saber se os produtos vistos na CES ganharão o gosto do público geral. Mas, embora a feira esteja perdendo a sua importância, muitos analistas de tecnologia defendem que ela continua a ser um bom espaço para discutir o futuro.

