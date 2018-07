Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Enquanto os americanos mostram estar menos engajados no Facebook, continuam a crescer na América Latina o número de usuários e o tempo gasto na rede social. Em abril, o Facebook registrou 114,5 milhões de usuários, um aumento de 37% em relação ao ano passado, segundo a empresa de pesquisa comScore. Cada visitante passou, em média, 7,7 horas (460 minutos) no site.

FOTO: Richard Drew/AP

Contando com as demais redes (Twitter, Badoo, Orkut, Tumblr, LinkedIn), o tempo gasto é de, em média, 7,5 horas (451 minutos).

Com esses números, o Facebook mantém, de longe, a liderança entre as redes sociais na região. Ocupam o segundo e o terceiro lugares, respectivamente, o Twitter, que recebeu 27,4 milhões de visitantes no período, e o Orkut, com 25,7 milhões de usuários vindos quase que exclusivamente do Brasil.

O Facebook também aparece como o site de maior engajamento da web na América Latina, respondendo por 1 a cada 4 minutos gastos online, segundo a comScore (veja a pesquisa).

Entre as dez redes sociais mais acessadas na região, o Tumblr aparece em sexto lugar, com 7 milhões de usuários registrados em abril e uma média de 39 minutos gastos por usuário no mês. A audiência do site dobrou em um ano, o que faz dele o destino na web com maior crescimento entre os citados no ranking da comScore.

Estados Unidos

Uma pesquisa feita pela Reuters e pela empresa de pesquisa Ipsos indicou que 35% dos usuários do Facebook nos Estados Unidos dizem estar menos engajados na rede e apenas 20% estão passando mais tempo no site, relembra o Mashable.

Mas uma pesquisa da comScore mostra que os americanos passaram 379 minutos em média no site no mês de abril, 4% mais do que o verificado em setembro passado. Pesquisa da Nielsen também mostra que o Facebook continua a ser um site mais popular que AOL, Yahoo, Google e Youtube.