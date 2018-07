Provedor de e-mail utilizado por Edward Snowden foi fechado pelo fundador após FBI pedir dados de todos os usuários

SÃO PAULO – Ladar Levison, o dono da Lavabit, empresa de e-mail privado que pode ter sido utilizada por Edward Snowden para vazar dados secretos do governo americano, veio a público nesta quinta-feira, 3, detalhando o processo que move contra os EUA e a campanha das autoridades norte-americanas contra seu negócio.

Em agosto, a companhia foi fechada pelo próprio empresário após ser pressionado pelo FBI a revelar detalhes sobre seu sistema de funcionamento. A medida afetaria a privacidade de seus 410 mil usuários, ainda que estes não estivessem sob investigação.

Na época, a corte do estado da Virgínia multou o Lavabit em US$ 5 mil dólares por dia, até que o site fornecesse ao governo a chave de decodificação de seus arquivos.

A decisão de fechar o Lavabit foi tomada por Levison após perceber que colaborar com o governo iria contra a natureza de seu negócio e a quarta emenda da Constituição americana, que versa sobre os direitos dos cidadãos de só serem investigados e terem sigilo quebrado sob mandado judicial.

Além disso, o empresário temia que ceder à pressão do FBI pudesse abrir caminho para o governo vasculhar informações privadas dos cidadãos em empresas semelhantes.

No comunicado, publicado na página pessoal de Levison no Facebook, o dono da Lavabit também conta que a empresa é sua principal fonte de sustento, e agradece à ajuda daqueles que doaram fundos para sua batalha legal. Até o momento, US$ 150 mil dólares foram captados por Levison, que avalia precisar de pelo menos mais US$ 100 mil para levar seu processo até a Suprema Corte norte-americana.