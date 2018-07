Maiores empresas de internet são contra projeto de lei norte-americano que propõe medidas restritivas à pirataria online

SÃO PAULO – O site Techcrunch publicou nessa quinta-feira, 22, uma lista das empresas de tecnologia que se declaram publicamente contra a proposta de lei antipirataria dos EUA, a Stop Online Piracy Act (Sopa) — Ato para Barrar a Pirataria Online, em inglês.

Entre os 48 nomes estão algumas das empresas mais influentes na internet, como AOL, eBay, Facebook, Foursquare, Google, Grooveshark, LinkedIn, Mozilla, PayPal, Tumblr, Twitter, Zynga, Yahoo, Wikipedia, além de sites como Boing Boing, Hype Machine, Reddit, ICanHasCheezburger, 4Chan e o próprio Techcrunch.

O texto da lei (PDF) propõe novas regras na internet para combater a pirataria online, mas sugere medidas restritivas — o que têm sido alvo principal de críticas — , como o fechamento de sites que tenham qualquer relação com a divulgação na internet de conteúdo protegido por direitos autorais. A Sopa, como ficou conhecida, ainda dá poder para que empresas retirem do ar qualquer conteúdo suspeito mesmo sem ordem judicial.

Entre as empresas que apoiam (PDF) a Sopa estão gravadoras, emissoras de televisão, grupos de mídia, empresas de transmissão de eventos esportivos, editoras de livros, operadoras de cartão de crédito, empresas farmacêuticas, além de muitas associações que representam diversos setores, como artistas, compositores, atores, estúdios de cinema, policiais, empresas de telecomunicações.

Há uma semana, a comissão do Congresso dos EUA que discute a lei decidiu adiar a votação para 2012, após o recesso. A lei ainda deve passar por votação no Congresso e depois no Senado dos EUA para ser aprovada.

O site Spacial Situation publicou um mapa interativo com os deputados norte-americanos que são contra ou favor da lei.

Veja a lista das empresas de tecnologia que são contra a proposta:

AOL

Boing Boing

Creative Commons

Daily Kos

Disqus

eBay

Etsy

Facebook

foursquare

Google

Grooveshark

Hype Machine

Kickstarter

Kaspersky

LinkedIn

Mozilla

MetaFilter

OpenDNS

O’Reilly Radar

Reddit

Techdirt

PayPal

Torrentfreak

Tumblr

Twitter

TechCrunch

Yahoo!

Zynga

Scribd

YCombinator

Wikipedia

Namecheap

Petzel

ICanHasCheezburger

Quora

Embedly

MediaTemple

CloudFlare

StackExchange (Stack Overflow)

Github

Linode

Hostgator

Square

The Huffington Post

Craigslist

ESET

4chan

