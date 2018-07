‘Lei Dieckmann’ foi criticada por não ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário

Plenário do Senado ontem, 29. FOTO: Moreira Moriz/Agência Senado

SÃO PAULO – O projeto PL 35/2012, que tipifica crimes cibernéticos, foi retirado da pauta de votação do Senado.

Aprovado ontem (29) pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), o PL foi criticado por ter chegado ao plenário sem passar pelo exame da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Além disso, as lideranças partidárias decidiram excluir o projeto pois já existe capítulo prevendo pena para os crimes digitais na reforma do Código Penal, atualmente em trâmite. Apresentado pela base governista, ele tramitava em regime de urgência.

O texto do PL 35/2012 torna crime a invasão de computadores, violação de senhas, obtenção de dados sem autorização, a ação de hackers e a clonagem de cartão de crédito ou de débito. O projeto foi aprovado às pressas em maio desse ano, numa reação da Câmara dos Deputados ao vazamento de fotos íntimas da atriz Carolina Dieckmann. Por isso recebeu o apelido de “Lei Dieckmann”.

