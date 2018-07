FOTO: Ed Ferreira/Estadão FOTO: Ed Ferreira/Estadão

SÃO PAULO – Smartphones, tablets e computadores de fabricação nacional continuarão beneficiados pela chamada Lei do Bem com a aprovação da lei 13.097 pela presidente Dilma Rousseff. A desoneração do PIS/Cofins para essas categorias de produtos agora vale até 31 de dezembro de 2018.

A extensão do benefício foi um pedido da Abinee, entidade que representa a indústria eletro-eletrônica nacional.

No caso dos smartphones, são incluídos na Lei do Bem aparelhos com preços inferiores a R$ 1.500. Pelo menos cinco das maiores fabricantes presentes no País (Samsung, Motorola, Sony, Nokia e LG) têm aparelhos incluídos na lei. Atualmente, mais de 130 modelos de smartphones se beneficiam da isenção.