Governo britânico aprova legislação que facilita uso por terceiros de imagens cujo autor não pode ser encontrado

FOTO: Wilton Júnior/AE

SÃO PAULO – O governo britânico aprovou um polêmico decreto-lei que inclui a flexibilização do uso de imagens na internet. De acordo com o que já foi apelidada de “lei do Instagram”, fotos e ilustrações publicadas online cujo autor não puder ser contatado podem ser usadas por terceiros sem permissão. Grupos representando fotógrafos profissionais se mobilizaram contra.

Segundo a nova lei, interessados em usar uma imagem comercialmente devem empreender uma “busca diligente” pelo proprietário original antes de usá-la. Se não o encontrarem e conseguirem provar isso ao órgão regulador competente, podem utilizar a imagem. Antes, porém, uma taxa de licenciamento deve ser paga. O dinheiro será repassado para o dono da imagem caso ele apareça.

A lei torna domínio público automático qualquer imagem postada, de fotos de família a trabalhos profissionais, considerada “orfã”, ou seja, sem identificação do dono. A maior parte das imagens da internet são consideradas “órfãs”.

Muitas imagens, ainda que não tenham crédito ou proprietário visível, podem conter essas informações nos chamados metadados, dados ocultos que podem ser lidos por computadores. O problema é que os metadados podem ser apagados ou alterados quando imagens são copiadas, postadas ou passam por algum software de edição.

Segundo o jornalista Andrew Orlovski, do site de tecnologia Register, a legislação resulta de “lobby do Vale do Silício com burocratas e acadêmicos radicais”.

O governo defende a iniciativa dizendo que será boa para os negócios no país. O Departamento de Negócios, Inovação e Habilidades (BIS), declarou à BBC que a lei quer “tornar o licenciamento de direitos autorais mais eficiente. Ela pretende remover barreiras desnecessárias para o uso legítimo de obras enquanto preserva os interesses dos detentores de direitos”.

Grupos ligados a profissionais da fotografia se mobilizaram contra a lei. Na página “Stop 43”, o visitante é recebido por um aviso em letras enormes: “O governo quer confiscar sua propriedade. Esta é sua chance de impedí-lo”. No site, há instruções de como se engajar contra a lei.