Para entrar em vigor, a lei precisa passar pelo plenário do Senado, da Câmara e receber sanção do Executivo.

Nós fóruns de jogos na internet, a principal reclamação dos gamers se refere à definição de ‘ofensivo’ presente na proposta. “Além do projeto ser totalmente sem nexo, pois deixa aberto a definição de “ofensivo”, onde qualquer um pode se ofender com qualquer coisa, esse parecer do senado apresenta justificativas absurdas, contradizentes e verdadeiramente preconceituosas para tal projeto”, escreveu o usuário Rafael Vasconcellos em um tópico. No mesmo texto, ele copia o e-mail de protesto que enviou ao senador e encoraja os outros membros do fórum a fazer o mesmo.

O tópico já tem 25 respostas em 24 horas. Se o projeto de lei entrar em vigor, jogos como GTA e God Of War, por exemplo, podem entrar para a lista de proibições.