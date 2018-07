Segundo Paulo Bernardo, os pedidos do TCU resultaram em uma diferença para cima de R$ 100 milhões no valor do leilão 4G. FOTO: Estadão Segundo Paulo Bernardo, os pedidos do TCU resultaram em uma diferença para cima de R$ 100 milhões no valor do leilão 4G. FOTO: Estadão

SÃO PAULO – O leilão da faixa de 700 MHz para o serviço móvel de quarta geração (4G) deve ocorrer até meados de setembro, disse o ministro das comunicações, Paulo Bernardo, nesta terça-feira, 5, a jornalistas, antes de evento em São Paulo. O prazo anterior previsto pela Anatel era o início de setembro.

Ontem, o Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu a publicação do edital do leilão da faixa de 700 mega-hertz (MHz) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), informou a Agência Brasil. Segundo o ministro, esses esclarecimentos podem ser respondidos em até uma semana. Ele afirmou que os pedidos do TCU resultaram em uma diferença para cima de R$ 100 milhões no valor do leilão 4G.

O ministro disse ainda que a Telefônica não pode ter a GVT no Estado de São Paulo, porque a empresa de origem espanhola é concessionária de telecomunicações no Estado. Porém, nas outras regiões de atuação da GVT no Brasil, o ministro afirmou que “uma operação como essa não tem problema nenhum”.

A faixa de 700 MHz vai complementar a de 2,5 giga-hertz (GHz), leiloada em junho de 2012, também para a tecnologia 4G.

A Anatel aprovou o edital em julho, mas informou na ocasião que só publicaria o documento com o valor dos preços mínimos a serem pagos pelas empresas pelos lotes após aval do TCU.

Além dos preços mínimos dos seis lotes que estarão em disputa (três deles de cobertura nacional), o TCU precisa ratificar valores máximos que os vencedores terão de desembolsar para “limpar” a faixa de 700 MHz, hoje ocupada pela radiodifusão analógica.

Na primeira rodada do leilão, serão oferecidos seis lotes de 10 MHz mais 10 MHz, sendo que os três primeiros terão cobertura nacional. O quarto lote só não cobre as áreas de atendimento da Sercomtel (região de Londrina) e municípios do interior de São Paulo, Goiás e Minas Gerais atendidos pela CTBC.

Já os lotes cinco e seis são regionais e cobrem, respectivamente, as áreas da Sercomtel e da CTBC.

Se não houver demanda na primeira rodada, a Anatel poderá realizar uma segunda, dividindo os lotes que restaram em faixas menores de 5 MHz mais 5 MHz.

/ REUTERS