A rede norte-americana de livrarias Borders Group se aproximou da liquidação no domingo, 17, depois que o prazo para o recebimento de ofertas pela empresa acabou sem interessados, publicou o Wall Street Journal, citando fontes próximas do assunto.

O prazo de ofertas pela segunda maior rede de livrarias dos Estados Unidos se encerrou no domingo, antes de um leilão judicial marcado para terça-feira, publicou o diário.

Na semana passada, um juiz de falências tinha aprovado plano para liquidação da Borders depois que uma venda para a empresa de investimentos Najafi Cos fracassou.

A Borders abriu pedido de recuperação judicial em fevereiro, depois de anos tentando competir com a rival maior Barnes & Noble e com Amazon.com em um momento em que mais consumidores optam por comprar seus livros pela Internet. As vendas online da Borders representam uma pequena fração do faturamento da empresa.

Procurada pela Reuters, a Borders não comentou o assunto.

