Último modelo de smartphone da Apple, o iPhone 7 se tornou resistente à água e trouxe uma mudança polêmica: o fim da entrada para fones de ouvido; a partir de agora, os usuários devem ouvir música com um fone sem-fio (o AirPod, vendido no País por R$ 1,4 mil) ou usar um fone compatível com a entrada Lighting. Na versão mais poderosa, o iPhone 7 Plus, duas lentes fazem a função da câmera traseira, melhorando a qualidade de imagem e a profundidade de foco em retratos, por exemplo.

A Receita Federal vai realizar no próximo dia 6 de junho um leilão eletrônico que traz uma oportunidade para quem deseja comprar um novo iPhone. No leilão, há 27 lotes contendo duas unidades de iPhone 7 cada um, que poderão ser arrematados com preço inicial de R$ 3 mil.

Hoje, o iPhone 7 mais barato vendido no Brasil custa R$ 3,5 mil, com 32 GB de armazenamento. Com o preço mínimo dos lotes, seria possível comprar dois aparelhos. O edital do leilão, no entanto, diz que os compradores desses lotes deverão fazer uso pessoal dos smartphones, não sendo possível revendê-los.

Os aparelhos fazem parte de um grupo de mercadorias apreendidas pela Receita no Aeroporto Internacional de Guararapes, no Recife. É possível fazer propostas pela internet a partir do dia 24 de maio, e o período de recebimento de propostas vai até o dia 5 de junho.

Como em um leilão comum, no leilão eletrônico vence o lote quem fizer a oferta mais alta. É importante notar, porém, que quem comprar os produtos terá de pagar ICMS e taxa de armazenagem de 7,47% sobre o valor da proposta. Ao todo, há 58 lotes sendo leiloados nesse edital, incluindo eletrônicos, joias e roupas. Para consultar os lotes, clique aqui.