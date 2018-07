Quem deu o recado foi o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. A faixa de 2,5 Ghz é destinada à internet móvel de quarta geração

BRASÍLIA – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou há pouco que o leilão da faixa de 2,5 gigahertz (GHz) – voltada para a telefonia celular de quarta geração (4G) – continua marcado para abril. “A presidente Dilma concordou com que haja pelo menos o início do processo em abril”, disse Bernardo.

O ministro e conselheiros da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estiveram reunidos com a presidente para apresentar detalhes da minuta do edital que deve ser aprovada na próxima quinta-feira pela agência reguladora. “Ouvimos ponderações e algumas recomendações em relação a conteúdo nacional na implantação do 4G, metas de cobertura, prazos para implementação”, acrescentou Bernardo.

Segundo ele, o leilão da faixa de 450 megahertz (MHz) – voltada para a internet banda larga rural – deve ser realizado na mesma data da licitação do 4G, mas em processos separados. Apenas se não houver interessados no processo, completou, a faixa poderá ser atrelada à outra, mais atrativa.

/ Eduardo Rodrigues (Agência Estado)