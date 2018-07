Novidades na segurança e no layout dos iPhones 5S e 5C, respectivamente, não foram bem recebidas

SÃO PAULO – O botão biométrico foi tópico popular entre as críticas aos novos iPhones. O novo sistema, chamado “Touch ID” e presente no iPhone 5S, libera o acesso ao telefone por meio do reconhecimento da impressão digital.

A destinação dos dados das digitais foi questionado. A Apple esclareceu em comunicado que “toda a informação é codificada e guardada de maneira segura”.

A eficiência do sistema também foi alvo de polêmica. Especialistas em segurança disseram que normas ideais incluem “dois passos” de acesso, e o botão biométrico representa apenas um.

Especialistas dizem também que não é difícil produzir um molde da impressão digital de uma pessoa a partir de marcas que podem ser deixadas em um copo ou mesmo no próprio telefone.

O modelo 5C ainda foi atacado pela carcaça de plástico e pelas cores berrantes. Para muitos usuários, essas características sinalizam uma queda no padrão de qualidade e design da Apple.

Para simbolizar o mau gosto das novidades, uma comparação que se espalhou pela internet colocou iPhones 5C ao lado de uma fileira de sandálias Crocs com as mesmas cores.

