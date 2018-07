Problema deixa invasor realizar pagamentos via PayPal. FOTO: Reprodução Problema deixa invasor realizar pagamentos via PayPal. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Lançado no Brasil na última sexta-feira, o Samsung Galaxy S5 pode ser considerado um dos smartphones Android mais potentes do mercado. Um de seus diferenciais é o seu leitor de impressões digitais, feito para reforçar a segurança do aparelho (e, obrigatoriamente, a de seu usuário). Entretanto, nem tudo é tão bom assim.

A equipe do blog alemão H Security, especializada em achar falhas de segurança em aparelhos e programas, postou um vídeo nessa semana mostrando que o leitor de impressão digital do novo celular da Samsung pode ser facilmente enganado. Em alguns minutos, o grupo conseguiu criar uma impressão falsa a partir dos dados reais, ganhando acesso ao telefone sem autorização.

O método de hackeamento utilizado pelo blog é parecido com o que foi feito com o iPhone 5S, mas o celular da Samsung tem uma falha de segurança a mais: enquanto no smartphone da Apple é preciso digitar a senha antes da verificação da digital, isso não acontece no Galaxy S5.

Mais: basta destravar a digital uma vez para poder utilizar o sistema com liberdade, até mesmo fazendo pagamentos móveis via PayPal, caso o aplicativo da empresa tenha sido habilitado para deixar que operações sejam feitas com a impressão digital.