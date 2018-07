Versão Pro vai agregar mais funções ao leitor de notícias, como busca e suporte técnico prioritário

SÃO PAULO – O leitor de notícias Feedly anunciou nesta segunda-feira, 5, o lançamento do Feedly Pro, versão paga com mais funções. O serviço custará US$ 5 por mês e US$ 45 ao ano. Também foi anunciada uma assinatura vitalícia por US$ 99 aos primeiros 5 mil assinantes, que já está esgotada.

A versão paga garantirá acesso a busca de notícias, um dos serviços mais desejados pelos usuários do leitor, que se tornou o principal substituto ao Google Reader. Outros serviços exclusivos aos pagantes são conexão segura (Https), integração com o Evernote para salvar os arquivos desejados e suporte técnico prioritário.

A versão paga foi a saída encontrada pelo Feedly para dar conta da alta demanda e investir em novos recurso. “O dinheiro vai financiar o hardware necessário para tornar o Feedly Pro acessível para todos e financiar as próximas melhorias”, diz o site da empresa, que destaca que a versão gratuita também será aprimorada.

Segundo a companhia, os usuários poderão escolher os próximos recursos que serão implantados no sistema Pro futuramente.

O Feedly ganhou mais de 12 milhões de novos usuários desde que o fim do Google Reader foi anunciado no começo do ano.

