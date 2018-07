SÃO PAULO – Quinze minutos de fama. Essa frase pode resumir o sucesso de muitos aplicativos que as pessoas já amaram e hoje ficam escondidos em um canto de seus smartphones. Ou, talvez, já tenham sido excluídos para dar espaço para novos sucessos – passageiros ou não. E é esse o debate acerca do novo sucesso dentre os aplicativos: o Dubsmash. Será que o programa de dublagens será um sucesso eterno? Ou o fim da utilidade dele está marcado?

Abaixo, uma lista com alguns dos apps que lideraram a Google Play ou App Store em número de downloads e hoje podem nem estar mais disponíveis ou amargam alguns poucos downloads e acessos por mês:

Lulu

O aplicativo foi sucesso entre as mulheres e desesperador para os homens. Afinal, ele publicava uma nota para o desempenho sexual deles através de uma avaliação feita unicamente pelas mulheres. Homens eram proibidos; podiam apenas observar as análises feitas sobre si. Ainda era possível dar hashtags para descrever características particulares, como #filhinhodamamãe e #nãovailigarnodiaseguinte.

Draw Something

Em 2012, o jogo rendeu 50 milhões de downloads e acabou sendo vendido para a Zynga – uma das maiores de desenvolvedoras de jogos para celulares e redes sociais. A ideia era simples: desenhar um objeto predeterminado para que outro usuário acerte o que aquele desenho representa.

SongPop

O jogo, que pode ser utilizado dentro do Facebook ou pelo aplicativo, alcançou em 2012 o posto de jogo mais popular da rede social de Mark Zuckerberg. Foram mais de 3 milhões de downloads em apenas um mês. Para jogá-lo, bastava selecionar um gênero musical, ouvir as músicas, tentar acertar o nome da canção ou do cantor e desafiar um outro usuário. Quem acertava mais e em menos tempo, ganhava.

Ello

Quando surgiu, a rede social Ello parecia ser uma ‘salvação’ para o Facebook. Não possuía anúncios publicitários, recebeu investimentos milionários e fez com que várias pessoas saíssem da rede social de Zuckerberg. Não deu certo. Hoje, é pouco falada e, no Brasil, praticamente não é utilizada. Ainda assim, continua atraindo investidores: já recebeu mais de US$ 10 milhões em três rodadas de investimento, a últimas delas no início desse mês.

Flappy Bird

O jogo – de gráficos simples e jogabilidade fácil – conquistou milhões de usuários em um curto período de tempo. Afinal, era um jogo viciante e que tornava difícil a tarefa de desligá-lo. Só que uma coisa inusitada ocorreu: o criador Nguy?n Hà Ðông não aguentou toda a atenção que recebeu com o sucesso e retirou o Flappy Bird da App Store e da Google Play. Só quem já tinha o aplicativo instalado no aparelho pode continuar jogando.

Yo

O aplicativo tem uma única função: mandar um Yo (oi, em inglês) para os amigos, para avisá-los sobre algo. Nada mais. Mensagens longas e com outro recado não existiam neste aplicativo. Ele alcançou 2,2 milhões de downloads e investimentos milionários. Foi considerado por especialistas como uma nova forma de comunicação. Atualmente, permanece nas lojas de aplicativos, mas com menos de 20 mil usuários ativos no Google Play.

FarmVille

O jogo tinha como objetivo administrar uma fazenda. Foi sucesso absoluto no Facebook e atraiu milhões de usuários, que irritavam outros milhões com as notificações que o jogo gerava. Hoje, apesar de ainda existir – e ter, até mesmo, uma segunda versão – o aplicativo não tem mais tantos jogadores regulares e é pouco lembrado pelos usuários.

MomentCam

De uma hora para outra, milhares de usuários trocaram suas fotos de perfil no Facebook por caricaturas que tinham uma foto do rosto da pessoa inserido. Se bem feitas, as caricaturas pareciam profissionais. O sucesso do aplicativo foi tanto – e tantas fotos de perfis foram mudadas – que as pessoas enjoaram dos desenhos e retiraram as imagens de suas páginas.

Fruit Ninja

Para jogar, bastava cortar algumas frutas que surgiam rapidamente na tela do smartphone. Conforme os pontos cresciam e o tempo passava, a velocidade das frutas iam aumentando e o jogo se tornava mais difícil. Ficou dentre os aplicativos mais baixados na App Store e na Google Play durante o ano de 2013. Hoje, está apenas na posição 125 dos mais baixados da loja de apps da Google.

Secret

O sucesso do Secret foi imediato. Afinal, o aplicativo permitia que pessoas falassem coisas sobre as outras – ou até postassem imagens – sem ter a obrigação de revelar a identidade. Fotos de meninas nuas e bullying virtual começaram a ser práticas comuns e o aplicativo acabou tendo problemas de justiça e foi retirado da App Store brasileira. A configuração do Secret acabou mudando e espantando os usuários.