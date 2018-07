SÃO PAULO – Diga-me qual foi o teu primeiro tweet que eu te direi quem és. É algo parecido com isso que o Twitter está propondo aos seus usuários na véspera de seu aniversário de oito anos, comemorado nessa sexta-feira, 21.

Através de uma ferramenta disponibilizada na web, é possível lembrar como foi a estreia de qualquer perfil na rede de interesses – o seu, do seu amigo, de uma personalidade importante ou até mesmo o do Estadão, que diz muito sobre como é fazer um jornal na cidade de São Paulo.

Marginal do Pinheiros tem 6,6 km de lentidão http://tinyurl.com/bqvw6o — Estadao (@Estadao) March 3, 2009

Já a estreia no Twitter do Link, em dezembro de 2008, parece a abertura de uma Copa do Mundo:

Começando as transmissões do Twitter do Link — Link Estadão (@EstadaoLink) December 17, 2008

O primeiro tweet de Jack Dorsey, um dos cofundadores da empresa, mostra um dos primeiros nomes que a plataforma teve: twttr, sem vogais.

just setting up my twttr — Jack Dorsey (@jack) March 21, 2006

A cantora Lady Gaga se mostrava cheia de atividades muito ocupada, mas ainda assim com tempo de digitar 140 caracteres.

op rehearsing for my video just dance and am now at wmc to perform at the Armani and nervous records party. But I am no nervous record! … — Lady Gaga (@ladygaga) March 27, 2008

Neymar, por sua vez, mostrava-se empolgado ao conversar com um amigo – que, curiosamente, tem apenas um tweet na história.

@deehsouza09 aii deeh é noix mlkii … vamos twitaaaaaarr — Neymar Júnior (@neymarjr) June 22, 2010

Hoje presidente dos EUA, Barack Obama estreou no Twitter quando ainda era senador pelo estado de Illinois e buscava acabar com a guerra do Iraque.

Thinking we’re only one signature away from ending the war in Iraq. Learn more at http://www.barackobama.com — Barack Obama (@BarackObama) April 29, 2007

Muito se falou no ano passado sobre “a volta” de Dilma Rousseff ao Twitter, mas pouca gente lembrou da vontade da presidente do Brasil em aprender a lidar com a rede social em 2010.

Bom dia, boa tarde, boa noite p/ quem me lê em qquer lugar do mundo. Começo hoje minha aventura no twitter. Quero aprender c/ vcs. — Dilma Rousseff (@dilmabr) April 11, 2010

O governador de São Paulo Geraldo Alckmin foi outro que teve dificuldade para “sacar o passarinho azul”.

Boa noite. Tentando entender o Twitter. — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin_) October 13, 2009

Logo ao assumir o cargo de Papa, Francisco I já resolveu que tinha que usar a internet para se comunicar com os fiéis da Igreja Católica. Vale lembrar que o Papa já chamou a internet de “dom de Deus”.

Dear friends, I thank you from my heart and I ask you to continue to pray for me. Pope Francis. — Pope Francis (@Pontifex) March 17, 2013

Já o primeiro tweet desse repórter, ainda estudando no ensino médio na época, mostra o quanto o Twitter pode ser uma boa saída para acabar com o tédio.

devido a pressões , também resolvi vir falar sozinho… XD (domingo à noite = nada pra fazer absoluto) — Bruno Capelas (@noacapelas) July 6, 2009

E você? Qual foi o seu primeiro tweet?