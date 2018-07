Lucro trimestral salta 23%, impulsionado pelo avanço da maior fabricante de PCs do mundo nos dispositivos móveis

Propaganda indiana de smartphones Lenovo FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Lenovo, maior fabricante de computadores pessoais do mundo, divulgou no final da quarta-feira, 14, alta de 23% no lucro líquido de abril a junho, num desempenho acima do esperado pelo mercado, impulsionado pelo avanço da empresa nos segmentos de celulares inteligentes e tablets.

Com as vendas do mercado de PCs recuando, a Lenovo acelerou sua entrada no segmento de dispositivos móveis, tornando-se rapidamente a segunda maior marca de smartphones na China. A empresa também está se expandindo para economias emergentes, como o Brasil, e afirmou que vai começar a vender celulares nos Estados Unidos talvez este ano.

A Lenovo, que superou a norte-americana Hewlett-Packard no ranking dos maiores fabricantes de PCs do mundo este ano, teve lucro líquido de US$ 174 milhões no trimestre encerrado em junho, superando expectativa do mercado de resultado positivo de US$ 166 milhões.

A receita trimestral da companhia cresceu 9,7%, para US$ 8,8 bilhões de dólares. A margem bruta de lucro para o trimestre cresceu 0,5% ante 13,1% registrada um ano antes.