A Lenovo está apostando nessa categoria intermediária. A fabricante apresentará na CES 2010 o Skylight, gadget menor do que um netbook. Ele tem tela 10.1″ e é equipado com teclado completo e conexão Wi-Fi e 3G. Pesa menos de 1kg. Segundo a fabricante, a bateria dura 10 horas.

O SkyLigh funciona com um sistema operacional derivado do Linux, com aplicativos próprios com acesso direto ao Gmail e ao Facebook – bem parecido com um smartphone.

Nos EUA, o ‘smartbook’ custará US$ 499.