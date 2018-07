A Lenovo anunciou nesta quarta-feira, 25, a compra da alemã Medion, um negócio que avalia a varejista de eletrônicos em cerca de US$ 900 milhões, em meio à estratégia da companhia chinesa de se expandir em economias desenvolvidas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A aquisição, a maior feita pela Lenovo desde que comprou os negócios de PCs da IBM há seis anos, ocorre quatro meses após a quarta maior marca de computadores do mundo assinar uma joint-venture com a NEC Corp para vender notebooks no Japão.

A Lenovo pagará 231 milhões de euros (US$ 340 milhões), ou 13 euros por ação, ao principal acionista da Medion, Gerd Brachman, para obter uma fatia de 36,6%, afirmaram as empresas em comunicado. A companhia também fará uma oferta condicional a todos os demais acionistas.

A notícia levou as ações da Medion a dispararem 19% em Frankfurt, enquanto as da Lenovo recuaram 3%.

A pressão sobre as margens vem forçando marcas de PCs a buscarem aquisições e fusões com rivais.

A Lenovo, que ao final do ano passado possuía US$ 3 bilhões em caixa, respondeu por 10% do mercado mundial de PCs no primeiro trimestre deste ano, acima dos 8,4% no mesmo período em 2010.

/ Lee Chyen Yee e Kelvin Soh (Reuters)