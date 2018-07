Unicamp será sede de instalações da companhia chinesa; operações serão iniciadas em janeiro de 2014

SÃO PAULO – A Lenovo anunciou nesta segunda-feira que investirá cerca de 100 milhões de dólares em um centro de pesquisa e desenvolvimento de softwares na Unicamp, em Campinas, segundo comunicado da empresa.

O projeto conta com o apoio da Investe São Paulo, a agência estadual de fomento a investimentos, e é o primeiro do gênero para a Lenovo, com foco voltado para a inovação em soluções de softwares corporativos e tecnologias para servidores de ponta, armazenamento de dados e nuvem.

“São Paulo é a mais recente integração ao nosso diversificado portfólio global de centros de projetos da empresa, localizados nos Estados Unidos, Taiwan e China”, afirmou em nota Roy Guillen, vice-presidente do Enterprise Product Group da Lenovo.

A Lenovo estima que o projeto gere 100 postos de trabalho, chegando nos próximos anos a 220 empregos para “desenvolvimento de alto nível”, segundo o comunicado. As operações devem ser iniciadas em janeiro de 2014.

/ REUTERS