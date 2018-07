BARCELONA – A Lenovo exibiu o novo modelo do seu tablet Yoga, agora chamado Yoga Tablet 10 HD+, durante a Mobile World Congress 2014, em Barcelona. O dispositivo tem tela de 10,1 polegadas e tem como destaque a possibilidade de variar seus modos, permitindo ajustes do seu posicionamento de acordo com o uso.

O “hold mode” é ideal para leitura e seu desenho favorece que seja sustentado por apenas uma mão. Alterando a posição do suporte, pode-se colocar no modo “stand”, ideal para se ver filmes ou vídeos graças a dois alto-falantes posicionados na parte inferior. E, por fim, o “tilt mode”, que garante comforto para quem precisar digitar no aparelho.

A atualização do aparelho lançado no ano passado vem com processador da Qualcomm (Snapdragon quad-core), 2 GB de RAM e armazenamento de 16 e 32 GB, expansível. Sua câmera traseira tem 8 megapixels e a frontal, 1,6 MP; e sua bateria (9.000 mAh) promete aguentar até 18 horas de atividade. Um ponto contra é vir com Android 4.3, mas que logo será substituído pela versão mais recente do software, a 4.4 KitKat.

O Yoga Tablet 10 HD+ estreia por US$ 349 nos Estados Unidos em abril e não tem previsão de chegada ao Brasil.