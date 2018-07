Enchentes prejudicaram o fornecimento de discos rígidos na Ásia

HONG KONG – A Lenovo, segunda maior fabricante de PCs do mundo, planeja manter a margem de lucro bruto nos próximos trimestres apesar de as enchentes na Tailândia terem prejudicado o fornecimento de discos rígidos, disse nesta segunda-feira o vice-presidente financeiro da companhia, Wong Wai Ming.

“Dissemos que seríamos capazes de entregar discos rígidos suficientes para atender à demanda dos clientes. Acho que ainda é o caso. Obviamente haverá algumas implicações no custo, especialmente na balança de oferta e demanda”, disse Ming durante a Reuters China Investment Summit.

No segundo trimestre até setembro, a margem de lucro bruto da Lenovo era de 12,2%, abaixo dos 12,5% no primeiro trimestre mas acima dos 10,3 por cento um ano antes, segundo dados da companhia.

A companhia planeja aumentar a margem de lucro operacional dos atuais mais de 2%.

“Acho que obviamente há espaço para aumentarmos para 3% ou 4% ao longo do tempo”, afirmou ele, sem especificar um prazo.

